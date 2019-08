Video zeigt, wie Meteor in Jupiter einschlägt

Dass ein Meteor in der Atmosphäre des Jupiters explodiert, ist nicht ungewöhnlich. Doch dass es davon ein Video gibt, ist fast schon eine Sensation.

Am 7. August richtete der Astro-Fotograf Ethan Chappel aus Texas wie so oft sein Teleskop auf den Jupiter.Und wie immer filmte er dabei seine Beobachtungen. Doch dieses Mal gelang ihm eine spektakuläre Aufnahme, die selbst Wissenschafter staunen lässt."Ein solches Video zu bekommen, ich habe noch nie so etwas zuvor gesehen", schwärmt etwa der Astronom Jonti Horner von der University of Southern Queensland gegenüber "Sciencealert.com".Aber was macht die Aufnahme nun so besonders? Auf dem Video ist tatsächlich zu sehen, wie ein Meteor in den Jupiter einschlägt. Der Größe des Blitzes nach zu urteilen, war es sogar ein ziemlicher Brocken.Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Meteor in der Atmosphäre des Jupiters explodiert. Ein Video eines solchen Einschlags zu haben, ist dann aber auch für Wissenschafter ein wahres Spektakel.(jcg/wil)