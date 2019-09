Video zeigt, wie Teenager auf Bursch einschlägt

Video: Leserreporter

Schon wieder taucht ein Video auf, bei dem sich zwei junge Burschen prügeln. Einer der beiden schlägt am Boden auf den anderen ein.

Die schockierenden Aufnahmen zeigen, wie sich zwei Teenager auf einer Wiese prügeln. Dabei liegt einer der beiden Jugendlichen auf dem Rasen, der andere sitzt auf ihm drauf und schlägt immer wieder auf seinen Kontrahenten ein.



Das Video selbst dauert nur einige Sekunden und soll laut Informationen eines "Heute"-Lesers am Schöpfwerk in Wien-Meidling entstanden sein. Auch was davor oder danach passiert, ist nicht ganz klar.



Sicher ist, dass mehrere Jugendliche bei der Schlägerei zugesehen und mitgefilmt haben. Als sie dann merkten, dass einer der beiden im Gesicht verletzt wurde und blutete, schritten sie ein. Die Hintergründe des Streits und warum die Situation derart eskalierte, sind bislang völlig unklar.



Bislang keine Anzeige







Auch die Polizei konnte auf "Heute.at"-Nachfrage nichts zu dem Vorfall sagen: "Die Exekutive wurde zu keinem Einsatz alarmiert und es liegt derzeit auch keine Anzeige vor".