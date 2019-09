Videodreh von Rapperin sorgt für Floriani-Einsatz

"Haus in Vollbrand": Videodreh sorgte für Aufregung. Bild: FF-WR-NEUDORF.AT

Brandalarm in Wiener Neudorf: Ein Lenker meldete „ein Haus, das in Vollbrand" steht. Die Feuerwehr rückte an – und staunte am Einsatzort.

Kurz vor 22 Uhr bemerkten Lenker von der Autobahn aus starke Rauchschwaden, die aus einem Gebäude des Fertigteilhausparks „Blaue Lagune" in Wiener Neudorf (Mödling) drangen.



16 Silberhelme fuhren mit zwei Hilfeleistungsfahrzeugen und der Drehleiter zum Einsatzort, wo aber Entwarnung gegeben werden konnte.



Die Wiener Rapperin „Keke" hatte nämlich ein Einfamilienhaus in dem Gewerbepark als Drehort für ihr Musikvideo auserkoren. Die farbenfrohen Spezialeffekte sorgten dabei dafür, dass die Szenerie wie ein Haus, das in Brand steht, wirkte.



Die aufstrebende Künstlerin Kiara „Keke" Hollatko (24) wurde in Wien geboren. Sie verbrachte ihre Jugend in Krems, sammelte erste Musikerfahrungen beim Kiddy-Contest und in einer Band, studierte später Jazz-Gesang. In ihren jüngsten veröffentlichten Songs zog es „Keke" zum Hip-Hop, die Newcomerin gilt bereits als große Hoffnung am österreichischen Musikmarkt.