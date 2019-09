Steven Seagal kommt zur Vienna Comic Con

Sam (Sean Astin) aus dem Herrn der Ringe, Thomas Brezina und jetzt auch Steven Seagal: Wer auf der 5. VIECC keinen Star findet, der ihm gefällt, ist auf der falschen Messe.

Knickerbocker(-Bande) trifft auf asiatischen Kampfanzug: Die Veranstalter der Vienna Comic Con riefen am Dienstag "Alarmstufe: Rot" aus. Steven Seagal ist der neueste Stargast auf der 5. Comic Con in Wien.Das Line-up der Stars wird von Jahr zu Jahr prominenter. 2019 ist mit Thomas Brezina auch eine heimischer Superstar dabei.Bis Robert Downey Jr. in der Messe Wien auftaucht wird es noch ein paar Jahre dauern, aber jedes Jahr werden die Star prominenter und die Künstler mehr.Die Stargäste 2019 findest du oben in der Fotoshow.Beim Cosplay allerdings war Wien schon von erster Jahr an unschlagbar. Die Wien-Gewinnerin holte sich auch gleich den Weltmeistertitel.Die 5. VIECC läuft von 23. bis 24. November 2019 in der Messe Wien.Mehr Infos und das ganze Programm findest du auf der offiziellen Homepage