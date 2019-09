Viele Knarren, viele Stars im "The Irishman"-Trailer

Die offizielle Vorschau auf den Netflix-Thriller von Martin Scorsese vereint die größten Hollywood-Legenden über 70.

Wer würde nicht seine Gehhilfe beiseite legen, wenn sich Martin Scorsese (76) mit einem Jobangebot meldet? Robert De Niro (76), Joe Pesci (76), Al Pacino (79) und Harvey Keitel (80) veredeln den neuen Mafia-Thriller des Altmeisters, der am 1. November in ausgewählten Kinos startet und ab 27. November auf Netflix verfügbar sein wird."The Irishman" dreht sich um ein berüchtigtes Kapitel der jüngeren, amerikanischen Geschichte. In den Fünfzigern und Sechzigern gewann der Gewerkschafter Jimmy Hoffa (Al Pacino) durch seine Connections zum organisierten Verbrechen an Einfluss, in den Siebzigern soll ihm die Mafia aber den Auftragskiller Frank "The Irishman" Sheeran (Robert De Niro) auf den Hals gehetzt haben.Wer vor dem neuen Scorsese-Film mehr über die Geschichte erfahren möchte, kann sie auf Wikipedia nachlesen. Achtung, die Lektüre beinhaltet natürlich SPOILER – Scorsese nimmt sich in seinen Werken nicht so radikale historische Freiheiten wie etwa ein Quentin Tarantino. Alternativ lässt sich die Vorfreude auch mit dem offiziellen Trailer von "The Irishman" steigern: