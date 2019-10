Vier Nachtschwärmer aus einem Imbiss geprügelt

Wilde Szenen in Bad Ischl! Wie die Polizei berichtet, soll ein Angreifer vier Nachtschwärmer grundlos attackiert und aus einem Imbiss geprügelt haben.

Über die Straße geprügelt

Bei einem Imbiss in Bad Ischl (Bez. Gmunden) wollten vier Nachtschwärmer (18-19) den Abend ausklingen lassen. Doch während des Essens mussten die jungen Männer plötzlich davon laufen.Das lag allerdings nicht am servierten Imbiss. Nein, vielmehr suchten die Nachtschwärmer Schutz vor einem Angreifer. Dieser hatte nämlich laut Polizei kurz zuvor einem aus dem Quartett mit der Faust völlig grundlos ins Gesicht geschlagen.Unmittelbar danach sei er auch auf die anderen los gegangen, versetzte ihnen Schläge und Tritte.Der Täter wirkte laut Polizei sehr aggressiv, aber nicht betrunken. Während die Männer aus dem Lokal geschlagen wurden, bildete sich davor eine Menschenmenge von ca. 20-30 Personen, die zusahen, so die Polizei weiter.Der Angreifer habe die vier Männer über die Straße geprügelt und erst im Park konnten diese flüchten. Alle vier Opfer mussten sich im Spital behandeln lassen.Wie die Polizei bekannt gab, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen dunkelhäutigen, etwa 170 cm großen Mann. Er trug schwarze kurze Haare und einen Bart.Außerdem war der Gesuchte zum Tatzeitpunkt mit einem rot-schwarz karierten Flanellhemd sowie darunter mit einem weißen Shirt bekleidet. Weiße Schuhe und eine helle Hose hat er ebenfalls getragen.