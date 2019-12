Vier Räuber umringen 15-Jährigen und prügeln los

Das Quartett hatte es auf das Handy des Jugendlichen abgesehen und scheute nicht vor Gewalt zurück, um es zu bekommen.

Ein 15-Jähriger wurde am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau von vier Jugendlichen umringt. Die Gruppe forderte unter Androhung von körperlicher Gewalt die Herausgabe eines Mobiltelefons.Als sich der Jugendliche weigerte, wurde er mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Das Brutalo-Quartett nahmen danach das Handy des Opfers und flüchtete.Aufgrund der Angaben des 15-Jährigen gegenüber der Polizei konnten vier Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes angehalten und festgenommen werden.Das Opfer wurde zwischenzeitlich zur Untersuchung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Beschuldigten handelt es sich um vier männliche Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren mit österreichischer bzw. türkischer Staatsbürgerschaft.