Vier Verletzte bei wilder Verfolgungsjagd in Wien

In Wien ist es am Montag zu einer waghalsigen Verfolgungsjagd gekommen.

Am Montag ist es in der Wiener Leopoldstadt zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen. Ein 51-Jähriger entzog sich einer Kontrolle. Es kam zur Kollision.

Fahrer hatte Drogen und Medikamente bei sich

Am Montagnachmittag kam es in Wien-Leopoldstadt zu einer irren Verfolgungsjagd . Gegen 13.45 Uhr wurden Beamte auf einen Lenker aufmerksam, nachdem dieser mehrerer Verwaltungsübertretungen begangen hatte. Der männliche Fahrer entzog sich in weiterer Folge der Anhaltung und versuchte zu flüchten. Mehrere alarmierte Streifenwägen nahmen die Verfolgung auf.Im Zuge dessen beging der 51-Jährige zahlreiche Verwaltungsübertretungen und gefährdete mehrere unbeteiligte Passanten. Mehrere Anhalteversuche und auch Straßensperren, unter anderem mit einem Linienbus, konnten den Lenker vorerst nicht stoppen. Bei einer weiteren Sperre mittels eines Funkwagens kam es schließlich zu einer Kollision, wodurch das Fluchtfahrzeug gestoppt und der Tatverdächtige festgenommen werden konnte.Bei einer Durchsuchung konnten die Polizisten Suchtmittel sowie rezeptpflichtige Medikamente sicherstellen. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde mehrfach wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, dem Verdacht der schweren Körperverletzung, der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, nach dem Suchtmittelgesetz und wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.Nach der Vernehmung wurde von der Staatsanwaltschaft die Anzeige auf freiem Fuß verfügt. Bei dem Einsatz wurden vier Polizisten verletzt und ein Funkwagen stark beschädigt. Alle vier Beamten mussten vom Dienst abtreten.