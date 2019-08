Vor 1 ' Vier Vorfälle mit Böllern: WC und Container kaputt

Trasdorf: Ein Müllcontainer wurde gesprengt. Bild: Kein Anbieter/Ö-News

Unbekannte zogen eine kleine Spur der Verwüstung durch zwei Bezirke in NÖ: Gesprengt wurden ein Buswartehäuschen, ein Hochstand, ein WC und ein Container.

Unbekannte Vandalen zogen am Wochenende durch zwei Bezirke in Niederösterreich: In Trasdorf (Bezirk Tulln) wurde ein Müllcontainer in die Luft gejagt, in Hasendorf (Tulln) die Dachkonstruktion eines Buswartehäuschens schwer beschädigt.







In Plankenberg (Tulln) hatten es die Unbekannten auf einen Hochstand abgesehen, und in Kapelln (St. Pölten) wurde ein mobiles WC gesprengt.



Der Schaden ist erheblich, die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.



(wes)