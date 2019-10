Vierfachmörder fährt mit Leiche im Auto zur Polizei

In dieser Nachbarschaft am Junction Boulevard in Roseville wurden drei weitere Leichen gefunden.

Am Montagmorgen betrat ein Mann in Kalifornien einen Polizeiposten und gestand, vier Menschen getötet zu haben.

Ein Mann hat im US-Staat Kalifornien nach eigenem Bekenntnis vier Menschen getötet – und sich dann mit einer der Leichen im Auto freiwillig der Polizei gestellt.Der Mann sei am Montag auf einer Polizeidienststelle in Mt. Shasta nördlich von San Francisco erschienen und habe den Beamten dort erzählt, er habe vier Menschen getötet, berichtete der Sender CNN.Eine der Leichen habe er im Auto mitgebracht, die drei anderen Toten seien in seiner Wohnung im etwa 300 Kilometer entfernten Roseville bei Sacramento entdeckt worden. Über die Hintergründe der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.Die Bluttat in Kalifornien ist bereits der zweite Vierfachmord innerhalb weniger Tage in den USA. Erst am Samstag ist eine vierköpfige Familie aus Chicago beim Abendessen im eigenen Haus erschossen. Der mutmaßliche Täter, ein 67 Jahre alter Nachbar, verletzte vor seiner Festnahme durch die Polizei noch eine weitere Frau lebensgefährlich."Er ist schon mehrfach mit den Leuten im Haus aneinander geraten", erklärte der Hauptkommissar Anthony Riccio. "Wir wissen nicht, was ihn zu dieser Tat gebracht hat."