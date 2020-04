Viertel der Schüler lernt weniger als 3,5 Stunden

Seit sechs Wochen befinden sich Österreichs Schüler im Homeschooling. Wie eine Studie nun ergab, lernt ein Viertel der zehn- bis 19-jährigen Schüler daheim weniger als 3,5 Stunden täglich.

Im Schnitt werden fünf Stundne gelernt

Hilfe von den Müttern

Von Lehrern gut unterstützt

Österreich wird nach den Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen Schritt für Schritt wieder geöffnet. Dazu gehören auch die Schulen, die ab Anfang Mai in einem Stufenmodell wieder mit dem Unterricht beginnen.Die Schüler befinden sich derzeit noch im Homeschooling. Wie eine Studie der Universität Wien nun herausfand, wendet ein Viertel der zehn- bis 19-jährigen Befragten dafür weniger als 3,5 Stunden täglich auf. Im Schnitt werden fünf Stunden am Tag daheim gelernt.Ein Prozent der Schüler kam auf weniger als eine Stunde täglich. 16 Prozent der Befragten gaben an, für das Homelearning keinen eigenen Computer oder Laptop zur Verfügung zu haben. 21 Prozent erhalten in der Familie keine Unterstützung beim Lernen.Wenn es Hilfe gibt, kommt diese hauptsächlich (59 Prozent) von den Müttern. Für die Studie "Lernen unter Covid-19-Bedingungen" wurden 8.349 Schüler zwischen zehn und 19 Jahren befragt. Durchgeführt wurde die Studie zwischen Anfang April und 24. April mittels Online-Fragebogen.Da die Teilnahme freiwillig war und etwa Schüler mit fehlendem Internetzugang nicht mitmachen konnten, seien die Ergebnisse nicht repräsentativ. "Vielmehr ist davon auszugehen, dass Risikogruppen eher unterschätzt werden", erklärt das Forschungsteam der Fakultät für Psychologie.38 Prozent gaben an, fixe tägliche Lernzeiten zu haben. Der Großteil (70 Prozent) erstellt einen Plan über die aufgetragenen Aufgaben. Die selbstständige Auseinandersetzung den Lehrunterlagen mache das Lernen daheim besonders schwierig.Vom Lehrpersonal fühlen sich die Schülerinnen und Schüler aber gut unterstützt: Nur drei Prozent wissen nicht, wie sie diese bei Fragen erreichen können. Zwei Drittel der befragten Schüler fühlen sich trotz der aktuellen Umstände wohl, 80 Prozent blicken optimistisch in die Zukunft.