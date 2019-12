Es ist fix: Vincent Bueno für uns beim Song Contest

Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt bestätigt's auch der ORF: Vincent Bueno vertritt Österreich beim Song Contest.

34 Jahre alt, aber ein alter Showbiz-Hase: Vincent Bueno ist 2020 Österreichs Song-Contest-Hoffnung. Die Spatzen am Küniglberg pfeiffen es schon seit einigen Tagen von den Dächern. Jetzt ist es fix.Vincent gewann schon 2008 die ORF-Castingshow "Musical! Die Show". Mit seiner Kombination aus Tanztalent, glockenklarer Stimme und gutem Schauspiel waren die Juroren aus der Musical-Branche von seinem Talent überzeugt. Seitdem hatte er über ein Jahrzehnt, um an sich zu arbeiten und sich noch weiter zu verbessern. Bühnenpräsenz beim Auftritt ist also kein Problem.Bueno hat eine klassische Musicalausbildung am Wiener Konservatorium und ist auch auf Theater- und Musical-Bühne schon lange kein Frischling mehr.Gesangstechnisch ist Vincent alles andere als eingleisig unterwegs. Neben Musicalgesang nahm er privat mehrere Alben auf. Er komponiert selbst R&B-Song.Vor der großen Bühne in Rotterdam hat Bueno trotzdem Respekt. Der Song Contest ist für ihn "der Eurocup für Musiker und Sänger." Dass er die Chance bekommt, Österreich zu vertreten findet er "atemberaubend und respekteinflößend".2020 nehmen 41 Länder am Song Contest teil. Das Motto ist diesmal "Open Up". Duncan Lawrence holte in Israel den Sieg und damit den Bewerb in die Niederlande.Vincent wird vor 16.000 Personen auftreten. So viele fasst die Ahoy Arena. Vor den TV-Geräten werden Millionen aus aller Welt zugeschaltet. Auch 2020 sind esDie Halbfinali finden am 12. und 14 Mai 2020 statt. Ende Jänner wird entschieden an welchem Tag Österreich um den Einzug ins Finale kämpft.Der Song Contest wird am Samstag, den 16. Mai übertragen.