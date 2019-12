Mach's besser: Das war Vincents ESC-Flop 2016

Im zweiten Anlauf schafft Vincet Bueno es zum Song Contest. 2016 verlor er gegen Zoe.

Vincent braucht "That Love", Zoe bekam sie

Technisches Können reicht nicht

ESC-Song "Alive" kommt im März

, hat bereits erste – schlechte – Erfahrungen mit dem ESC-Zirkus gemacht. 2016 wollte er nach Stockholm, musste sich aber im Vorentscheid gegen Zoe geschlagen geben.Der Vorentscheid wurde damals noch im ORF-Hauptabendprogramm übertragen. Neun Kandidaten machten sich Hoffnungen auf ein Flugticket nach Stockholm. An die meisten davon kann sich kaum jemand noch erinnern. Damals dabei: Bella Wagner, Elly, Farina Miss und Céline Roscheck, Lia Weller, LiZZA, Orry Jackson, Sankil Jones, Vincent Bueno sowie Zoe.Vincent, der gesangstechnisch und auch tänzerisch einiges drauf hat, versuchte sich mit "All We Need Is That Love" in die Herzen der TV-Zuschauer zu singen. Der Auftritt ging baden. Zoe fuhr schlussendlich zum Bewerb. Mit "Loin d'ici" schaffte sie es zwar ins Finale, dort dann allerdings nur auf den 13. von 26 Plätzen."All We Need is that Love" - Vincent BuenoDen kompletten Auftritt von 2016 gibt's HIER Jetzt fährt Vincent doch noch zum ESC. Wieder hat sich der ORF für jemanden entschieden, der technisch viel drauf hat. Auch Cesar Sampson war 2018 so ein Kandidat. Nach Expertenwertung lag er im Finale des ESC sogar auf der Siegerposition. Den Zuschauern war er dann doch zu fad. Es reichte nur für den 3. Platz.Man kann nur hoffen, dass es Vincent diesmal mit seinem Song "Alive" besser gehen wird. Wie seine Chancen stehen kann man aber frühestens im März einschätzen. Denn da darf der 34-jährige Neo-Papa seinen Song vorstellen. Sein Töchterchen Krista Faith wurde im November 2018 geboren.