i Sarah und ihr Freund Vincent. IMAGO/Bildagentur Monn Nach "Masked Singer"-Sieg Nach drei Jahren! Liebes-Aus bei Vincent Gross Der Schweizer Schlagerstar hat sich von seiner Freundin Sara getrennt. Die Fernbeziehung hielt der Belastung nicht stand. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beruflich läuft es für Vincent Gross (30) gerade hervorragend. Erst vor wenigen Tagen gewann der Schweizer Schlagerstar als "Fernando El Toro" die aktuelle Staffel von "The Masked Singer". Doch privat musste er einen herben Rückschlag verkraften.

Der Popschlager-Star und seine Freundin Sara (23) haben sich getrennt. Nach knapp drei Jahren Beziehung soll bereits im Frühsommer Schluss gewesen sein.

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Wie die BILD berichtet, hat Vincent Gross die Trennung bestätigt: "Ja, wir sind bereits seit einigen Monaten getrennt. Die Fernbeziehung und unsere unterschiedlichen Lebenssituationen haben es uns auf Dauer nicht leicht gemacht, genügend gemeinsame Zeit zu finden."

Vom Fan zur Freundin

Die Geschichte der beiden begann bereits, als Sara noch ein Teenager war. Als Fan besuchte sie ein Konzert von Gross, der Kontakt riss nie völlig ab. Ende 2023 trafen sie sich erneut – und aus der alten Bekanntschaft wurde Liebe. Im Sommer 2024 zeigte der Sänger erstmals öffentlich die Frau an seiner Seite.

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Karriere auf Höhenflug

Während es privat nicht klappte, jagte beruflich ein Erfolg den nächsten. Sein Hit "Ouzo" erreichte über 20 Millionen Streams, bei Florian Silbereisen gehört er mittlerweile zu den Stammgästen. Auch zu Silvester wird er in dessen ARD-Show auftreten. "Wir sind im Guten auseinandergegangen und blicken auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück", so Gross über das Ende der Beziehung.