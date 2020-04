Erst Europa, jetzt die Amis: Alle lieben diese Challenge

Erst vertrieben sich nur zwei Mädels in ihrer Mittagspause die Zeit, einige Tage später batteln u.a. USA und Europa ums beste Kunst-Foto.

Es waren einmal, vor gar nicht langer Zeit, zwei junge Frauen aus den Niederlanden, denen in der Mittagspause ihres Home Office furchtbar fad war. Die eine schnappte sich drei Dinge, die bei ihr zuhause herumlagen und stellte damit ein Werk eines alten Meisters nach. Sie machte ein Foto und schickte es der Kollegin. Das Foto postete sie auch auf Instagram.Wenig später entdeckte jemand im Rijksmuseum in Amsterdam das Bild. Für alle, die es nicht wissen: Das ist jenes Museum, in dem sich Rembrandts, Vermeers und Van Goghs um den Platz an der Wand streiten, eines der einflussreichsten Museen der Welt. Wie so viele Kultur-Institute ist das Rijksmuseum wegen des Coronavirus zur Zeit geschlossen. Vielleicht hatte der Social-Media-Mensch dort deshalb die Zeit, das Foto zu reposten. Vielleicht hatte der Zuständige auch einfach nur einen guten Humor.Über Nacht wurde die Insta-Seite der beiden Frauen tussenkunstenquarantaine viral. Erst wollte halb Holland mitspielen und schließlich schwappte der Isolationshit über die Landesgrenzen. Medien begannen über die Seite zu posten, immer mehr Leute zuhause schnappten sich alles, was sie zur Hand hatten (inklusive Hunde, Kinder und Klopapierrollen) und wurden selbst zum Kunstwerk.Und weil Kunst universal ist, rief man in Russland eine eigene Facebook-Seite namens "Isolation" ins Leben. Die Idee ist die gleiche. Mit viel Liebe wird kopiert, gepost, gepostet.Die Russen posten auf Facebook in einer Gruppe namens Isolierung (Изоизоляция) -Auch im Getty Museum in Los Angeles rief man per Twitter auf, kreativ zu werden. Täglich werden es auch hier mehr Fotos (Links siehe unten).Das Getty Museum in Los Angeles übernahm die Idee aus den Niederlanden, die Amerikaner beteiligen sich mit Euphorie auf Twitter -Aber Achtung! Egal ob Instagram aus Holland, Facebook aus Russland oder Twitter aus den USA, sich durchzuklicken oder -scollen ist absolut süchtigmachend.