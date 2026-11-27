i Virgin Island - Unberührt im Paradies RTL "Virgin Island" Sex-Show im TV! RTL kassiert heftige Kritik Bei der neuen Dating-Show auf RTL+ sollen Prostituierte den unerfahrenen Kandidaten helfen, ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu machen. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue Reality-Show "Virgin Island - Unberührt im Paradies" sorgt für heftige Reaktionen. Zehn Singles zwischen 21 und 36 Jahren, die noch keine oder kaum sexuelle Erfahrung haben, ziehen in eine Villa in Mexiko - und werden dort von Sexarbeitern und Therapeuten angeleitet.

Eine Kandidatin ist sogar noch ungeküsst. Die Teilnehmer wollen Nähe zulassen, körperliche Unsicherheiten überwinden und selbstbewusster mit Liebe und Sexualität umgehen.

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Doch genau das geht vielen Zuschauern zu weit, nach Angaben von Promiflash. "Es ist beschämend", schreiben empörte Fans in den sozialen Medien. Manche werfen den Verantwortlichen Manipulation vor, andere bezweifeln sogar, dass die Show echt ist.

Millionenpublikum schaut zu

Kritiker fragen sich: Können die Kandidaten wirklich abschätzen, was es bedeutet, sich einem Millionenpublikum von ihrer intimsten und verletzlichsten Seite zu zeigen?

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RTL betont, dass eine Psychologin den Auswahlprozess begleitet habe. Außerdem könne jeder Teilnehmer jederzeit seine Zustimmung zurückziehen und eine Situation beenden. Beim Dreh und im Schnitt werde sensibel mit dem Material umgegangen.