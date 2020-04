06.04.2020 18:44 Virus: 5 weitere Todesfälle in nö. Krankenhäusern

Im Landesklinikum Lilienfeld sind am Montag eine mit dem Coronavirus infizierte 72-Jährige und ein 73-Jähriger gestorben. Bild: Daniel Schreiner

Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in nö. Spitälern wurden am Montag bekannt. Alle fünf Opfer hatten an einer Grunderkrankung gelitten.