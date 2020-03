Weiter Anstieg! Bereits 933 Corona-Fälle in Wien

933 Wiener haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt, 16 daran verstorben, 35 sind wieder gesund.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:Am Freitag, 27. März 2020, Stand 8 Uhr, sind in Wien 933 Erkrankungen bestätigt. Am Donnerstag gab es in Wien noch 776 Corona-Fälle. Damit ist die Zahl der an Corona erkrankten Wiener um 157 gestiegen.Bisher gab es 16 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang stehen. 35 Personen sind hingegen wieder genesen.Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.163 Anrufe entgegengenommen. Informationen erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.Weitere Infos zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien