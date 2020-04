Aktuell sind 1.701 Wiener an Corona erkrankt

Die Anzahl an Corona-Erkrankungen ist in Wien gestiegen, aber weniger stark als in den letzten Tagen.

Die Zahlen der Covid-Infizierten steigt weiter an: Im Vergleich zu gestern wurden am Samstag 55 neue Fälle bestätigt.

Auch in Wien steigt die Zahl der Corona-Erkrankten an, wenn auch etwas geringer als zuvor. Wie die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Samstag informierten waren heute Samstag, Stand 10 Uhr, in Wien 1.701 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 37. Zwei Männer (94 bzw. 76 Jahre alt) und eine Frau (68) sind verstorben.Im Vergleich zu den Zahlen von Freitag, 8 Uhr, sind die Fälle damit um 55 gestiegen. Um elf weniger, als noch von Donnerstag auf Freitag. 119 Personen haben den Virus hingegen überstanden und sind wieder genesen.Die Gesundheitshotline 1450 hat insgesamt 1.672 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.