Virus trennt "Cobra 11"-Star von herzkranker Tochter

Aus Sorge vor dem Coronavirus hat "Cobra 11"-Star Erdogan Atalay seine herzkranke Tochter nach Kanada in Quarantäne geschickt. Doch jetzt sitzt er in Deutschland fest.

"Kleines Loch im Herzen"

In Zeiten des Coronavirus ist vor allem für die ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen große Vorsicht geboten. Aus Sorge um seine Tochter, die mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen ist, schickte "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler Erdogan Atalay (53) seine Frau Katja (42), die 2-jährige Matilda und seinen 7-jährigen Sohn Maris zu Verwandten nach Kanada in Quarantäne."Unsere Tochter hat einen Herzfehler, da ist ein kleines Loch drin, und da können die Viren rein und sich da ansammeln. Das könnte rein theoretisch dann schon lebensbedrohlich sein – zumindest gehört sie zur Risikogruppe", schildert Atalay im RTL-Interview.Eigentlich wollte der 53-jährige "Cobra 11"-Star seiner Frau und den beiden Kindern auch so schnell es geht nach Ende der Dreharbeiten nachfliegen. Aufgrund des Coronavirus haben jedoch viele Länder bereits ein Einreiseverbot verhängt – so auch Kanada.Jetzt muss der Action-Star wohl die nächsten Wochen auf seine Familie verzichten: "Man fühlt sich wie gelähmt, kann nichts machen. Einfach nur warten. Alles ist ungewiss. Ich wünsche mir, dass wir alle in dieser Zeit zusammen rücken…", so Atalay zur "Bild". Wie seine Instagram-Seite aber beweist, scheint er kreative Ablenkung mit seinem Hobby zu finden, dem Kettensägenschnitzen