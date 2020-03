Weiterer Todesfall in Oberösterreich

In Oberösterreich gibt es ein zweites Opfer des Corona-Virus. Das zeigt die Statistik des Landes von Sonntagfrüh. Nähere Details konnte das Land bisher nicht nennen.

In Oberösterreich gibt es ein zweites Todesopfer. Das zeigt zumindest die offizielle Statistik des Landes Oberösterreich, die am Sonntag in der Früh veröffentlicht wurde.In Intensivbehandlung befindet sich eine Person mehr als noch am Samstag.Nähere Informationen dazu waren vorerst auf-Anfrage beim Land OÖ nicht vorhanden.Die Statistik sorgt für etwas Verwirrung, weil auf der offiziellen Seite des Gesundheitsministerium für Oberösterreich weiterhin nur ein Todesfall angegeben wird.+++ MEHR INFOS IN KÜRZE +++