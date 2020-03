Viva Las Vegas! Giovanni und Jana Ina tun es wieder

In diesem Sommer feiern Giovanni Zarrella und seine Jana Ina ihren 15. Hochzeitstag. Dafür haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt.

Eheversprechen wiederholen

"Gio" liebt Las Vegas

Für den Ex-"BroSis"-Sänger Giovanni Zarrella (42) könnte es gerade nicht besser laufen: Mit seinem italienischsprachigen Schlageralbum "La vita è bella" erreichte er in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Top 10 - und privat feiert er in diesem Sommer mit seiner Jana Ina bereits den 15. Hochzeitstag. Dafür lassen sich die beiden auch etwas ganz Besonderes einfallen.Am 30. August 2005 heiratete Zarrella das brasilianische Model, die kirchliche Trauung fand am 3. September 2005 in der St.-Matthäus-Kirche in Bad Sobernheim statt. Wer von einer kleinen, intimen Trauung ausgeht, täuscht sich. Jeder Schritt wurde ausführlich in der für die ProSieben-Sendung taff produzierten Doku-Soap "Just married! - Frisch verheiratet!" festgehalten. (Es folgten später auch noch "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" und "Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore")Wie Giovanni im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verraten hat, möchte er seine Jana Ina, anlässlich des Jahrestages, noch ein zweites Mal heiraten - in Las Vegas!Nachdem die erste Hochzeit sehr klassisch und traditionell gehalten war, soll es jetzt etwas ausgefallener werden. "Gio" und Jana Ina überlegen, ob sie nicht einfach kurzerhand nach Las Vegas fliegen!Der Schritt ist weniger überraschend als man glaubt, bildet Giovanni doch zusammen mit den ehemaligen "Popstars"-Kandidaten Inan Lima und Tom Marks das Trio "Vintage Vegas". Ob er sich jetzt auch von Elvis trauen lässt? Wir singt schon der "King": "All Things Are Possible". Wir halten euch am Laufenden!