StartseiteLifeTechnik
Moderner WLAN-Router
Moderner WLAN-Router
pixabay.com
Schluss mit dem Warten

Vodafone gibt FritzBox-Updates frei

Wer bei Vodafone eine FritzBox mietet, kann neue Firmware jetzt selbst installieren. Das lange Warten auf Updates hat damit ein Ende.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

FritzBox-Nutzer mit einem Mietgerät von Vodafone kennen das Problem: Während Käufer von Routern im Handel neue Firmware sofort erhalten, müssen Mieter oft wochenlang warten. Manchmal sogar monatelang oder jahrelang.

Doch jetzt hat Vodafone still und leise eine wichtige Änderung vorgenommen. Ohne große Ankündigung können Mieter die Firmware nun selbst aktualisieren. Eine Bedingung gibt es allerdings: Auf dem Router muss bereits FritzOS 8.25 installiert sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie inside-digital.de berichtet, ist damit auch die Installation von Labor-Versionen möglich. Das sind Vorabversionen mit neuen Funktionen, die aber auch Fehler enthalten können.

Vorsicht bei Labor-Firmware

Bei einer gekauften FritzBox erfolgt die Nutzung von Beta-Software auf eigenes Risiko. Bei Mietgeräten ist allerdings unklar, wie Vodafone reagiert, wenn eine Testversion den Router lahmlegt. Auch die Telefonie-Funktion könnte mit Labor-Firmware Probleme machen. Wer Internet und Festnetz zuverlässig braucht, sollte davon die Finger lassen.

Auch interessant

WLAN-Diebe aufspüren: So klappt’s in 3 Schritten
FritzBox: So hörst du gratis Radiosender
Tarif um 10 Euro für unbegrenzte Daten in 100 Ländern

Noch nicht ganz rund

Im Vodafone-Forum berichten manche Nutzer, dass die Update-Funktion nach dem Wechsel auf FritzOS 8.26 wieder verschwunden sei. Andere widersprechen: Durch einen Klick auf die Versionsnummer sei die Funktion weiterhin erreichbar.

Auch wenn noch nicht alles einwandfrei läuft: Dass Vodafone die Firmware-Updates für Miet-Boxen freigegeben hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zeiten des monatelangen Wartens auf neue Features sind damit vorbei.

tec,11.10.2026, 18:52
Mehr zum Thema
AVMVodafone GRP
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote