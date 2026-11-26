i Prinz William und Prinzessin Kate setzen ihre Kleidung bei offiziellen Terminen bewusst ein. Aaron Chown/Pool via REUTERS Royale Mode-Ehre Vogue kürt William und Kate zum Style-Paar Die britische Vogue hat Prinz William und Prinzessin Kate zu einem der nur zwei bestgekleideten Paare des Jahres 2026 ernannt. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter den 50 bestgekleideten Menschen des Jahres befinden sich laut dem renommierten Modemagazin nur zwei Paare. Neben dem britischen Thronfolgerpaar schafften es Sängerin Dua Lipa (31) und ihr Ehemann, Schauspieler Callum Turner (36), in die exklusive Auswahl.

Die Vogue hebt hervor, wie bewusst Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) ihre Garderobe bei offiziellen Terminen einsetzen. Das Magazin spricht von "dressing for diplomacy" - Kleidung als Ausdruck von Diplomatie.

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Wie RTL.de berichtet, wird etwa der Auftritt beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten als Beispiel genannt. Zu diesem Anlass trug Kate ein Kleid der Designerin Tolu Coker, die britische und nigerianische Wurzeln hat.

Kate mit langlebigen Looks

Kates Garderobe wird besonders gelobt. Diese bestehe aus "vielseitigen, langlebigen Kleidungsstücken", die zum Alltag einer vielbeschäftigten Mutter von drei Kindern passen würden.

Bei den BAFTAs im Februar trug die Prinzessin ein fliederfarbenes Gucci-Kleid mit bordeauxrotem Taillengürtel. William stimmte sein Outfit mit einem weinroten Samtjackett darauf ab.

Dua Lipas Hochzeitskleid aus 480.000 Perlen

Auch Dua Lipa und Callum Turner werden als eines der bestgekleideten Paare gewürdigt. Die Vogue bezieht sich dabei vor allem auf ihre Hochzeitsoutfits. Die Sängerin trug ein Chanel-Kleid, in dem 480.000 Perlen, 25.000 Federn und Tausende Stunden Handarbeit stecken.

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Turner sagte in einem Anzug von Louis Vuitton Ja und wird sogar zum bestgekleideten Bräutigam des Jahres gekürt. Sein Stil hätte James Bond neidisch machen können, schreibt das Magazin - der Schauspieler war tatsächlich Kandidat für die Agentenrolle.