So sehen drei Grazer ihre Chancen bei "The Voice"

Schon in der ersten Folge singen drei Grazer um die Teilnahme an den Battles. "Heute" verriet das Trio, wie sie ihre Chancen einschätzen.

Als Quintett ist Eora seit ihrem auf Facebook viral gegangenen Disney-Mashup (1,4 Mio. Views) vielen ein Begriff. Für "Voice of Germany" (20.15 Uhr, donnerstags auf ProSieben, sonntags auf SAT.1) ließen sie ihren Gitarristen und ihren Schlagzeuger zuhause und singen als Trio Julian, Julian und Roman um die Gunst der Star-Coaches.Einzig Mark Forster ist von den berühmten Trainern des Vorjahres noch dabei. Er bekommt es mit Alice Merton und Sido zu tun. "The Voice"-Urgestein Rea Garvey legt nach vier Jahren Pause die Hand wieder an den Buzzer. "Er ist ein lässiger, bodenständiger Typ, der Ruhe ausstrahlt", erhoffen sich die beiden Julians und Roman den Einzug in Garveys Team.Nach drei Jahren im (Live-)Geschäft war das Grazer Trio dann doch überrascht, wie nervös sie plötzlich bei den Blind Auditions wieder waren. "Es ist schon was anderes, wenn man diese vier umgedrehten Sessel sieht", verrät uns Julian Koch. Bei ihrer Erfahrung und bereits zwei Album-Veröffentlichungen (das 3. liegt wegen "The Voice of Germany" zur Zeit auf Eis) stehen die Chancen auf ein Weiterkommen nicht schlecht.Allerdings: "Als Trio hat man's nicht allzu leicht, es gab bisher nur 2018 eines. Dafür ist man aber was Besonderes." Leicht wird es für die Steirer aber nicht werden. "Das Niveau ist extremst hoch."Wäre es nach Eora gegangen, hätte die Band schon 2018 an "The Voice of Germany" teilgenommen. Es scheiterte, weil sie die Anmeldefrist verpassten. Zwei ehemalige Kandidaten von "Voice of Germany"-Hasen kennen die Steirer aber persönlich. Matthias Nebel, legendärer Bademeister aus Frauental und Lia Joham aus Graz, eine Toningenieur-Studienkollegin von Julian Koch, waren schafften es beide in die Sendung. Und lobten "The Voice of Germany" in den höchsten Tönen.Neue Projekte von Eora liegen, solang das Trio in der Sendung ist, auf Eis. Alle Neuigkeiten zur Band gibt's aber auf ihrer Homepage ihrer Facebook-Site und ihrem YouTube-Channel