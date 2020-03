"Spur der Verwüstung" im Linzer Volksgarten regt auf

Schlammschlacht statt Eisvergnügen! Der Linzer Volksgarten ist derzeit in weiten Teilen eine unansehnliche Schlammwüste. Wir erklären, warum.

Heftige Kritik an ÖVP-Baier

2020 keine Veranstaltung

Der Linzer Volksgarten hat schon einmal schöner ausgesehen. Auf Teilen der Grünflächen ist der Boden schlammig, schwarz, nass und unappetitlich. Der Grund: Lkws und ein Bagger fahren auf dem feuchtem Boden (der teilweise von Platten abgedeckt ist) herum.Der Grund für das "Schauspiel": Im Volksgarten gab es bis vor Kurzem noch das "Linzer Ice Magic". Dort konnte man auf 800 Quadratmetern Eislaufen und Eisstockschießen, zudem gab es eine Eisskulpturen-Ausstellung. Nun werden die Gerätschaften abgebaut. Und das verursachte die Schlammschlacht.Allerdings verursachen die Bilder auch heftige politische Reaktionen. Der Eislaufplatz samt Eisskulpturenausstellung im Volksgarten ist nämlich heftigst umstritten.Während der zuständige Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) das Projekt immer wieder verteidigte und darauf hinwies, das etwaige Schäden vom Veranstalter beseitigt werden, hagelte es von den anderen Parteien immer wieder Kritik. Nun sehen sie sich durch die massiven Schäden bestätigt.Und man übt harsche Kritik an Baier. "Einen symbolischen Zweck erfüllt das Schlachtfeld im Volksgarten aber jedenfalls. Es führt allen Linzerinnen und Linzern deutlich vor Augen, was unsere Grünflächen dem Grünreferenten Baier wirklich wert sind", wettert etwa der FPÖ-Parteichef und Vize-Bürgermeister Markus Hein.Und er legt nach: "Baiers Eventweihnachtsmarkt hinterlässt Spur der Zerstörung in Linzer Parkanlage.""Derzeit findet im Volksgarten eine finale Schlammschlacht statt. Wie es zu so einem Missbrauch des Parks kommen konnte, bleibt zu klären", sagt Neos-Klubchef Lorenz Potocnik.Und auch die Grüne-Stadträtin Eva Schobesberger kritisiert: "Damit zeigt sich ganz deutlich, dass innerstädtische Parkanlagen der falsche Ort für eine monatelange Verbauung sind. Der Schutz der Parkanlagen muss Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben."Übrigens: Ein weiteres Mal wird es die Veranstaltung im Volksgarten ohnedies nicht geben. Das hatte nämlich der Gemeinderat (ohne die Stimmen der ÖVP) beschlossen.