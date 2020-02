Mercedes rast bei Umzug in Faschingsgruppe

Bei einem Faschingsumzug in Deutschland ist ein Autofahrer in die Menschenmenge gerast. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen, 15 Menschen wurden verletzt.

In Vokmarsen ist es am Rosenmontag zu einem Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen. Einem Bericht der "Hessenschau" zufolge ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Einem Reporter zufolge sollen über zehn Personen verletzt worden sein, darunter auch Kinder.Augenzeugen zufolge sei ein silberfarbener Mercedes-Kombi gegen 14.30 Uhr in eine Menschengruppe gefahren. Das Auto soll 30 Meter in die Menge hinein gefahren und dann zum Stehen gekommen sein. Der Fahrer wurde angeblich festgenommen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort.Laut "Frankfurter Rundschau" durchbrach der Lenker mit seinem Mercedes auch eine Absperrung, bevor er in die Menschenmenge fuhr. Unklar ist, ob der Lenker absichtlich in die Menschen fuhr oder etwa infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Wagen verlor. Zeugen berichteten, der Mercedes habe stark beschleunigt, als er auf die Karnevalsgruppe losfuhr.