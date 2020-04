Reisewarnung: Vier Länder sind neu auf der roten Liste

Sicherheitsstufe 6: Das Außenministerium hat wegen der Coronavirus-Epidemie für weitere vier Länder eine volle Reisewarnung ausgegeben.

Reisewarnung für New York

Das Außenministerium hat am Samstag auch für Indien, Pakistan, Südafrika und Senegal die höchste Sicherheitsstufe 6 ausgegeben. Vor allen Reisen wird aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Es wird dringend geraten – sofern noch möglich – zurückzureisen, heißt es am Samstag.Außerdem wurde für die USA eine partielle Reisewarnung für New York State und New Jersey – mit Ausnahme der Flughäfen John F. Kennedy und Newark – sowie ganz Louisiana verhängt. Vor Reisen in diese Gebiete wird gewarnt.Ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4) gilt im Zusammenhang mit der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus und damit einhergehenden massiven Einschränkungen im Reiseverkehr im Rest der Vereinigten Staaten. Es wird dringend geraten, von derzeit noch bestehenden Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen.Das bedeutet, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie nun folgende 17 Länder eine Reisewarnung (Stufe 6) ausgesprochen wurde: Frankreich, Iran, Italien, Südkorea, Niederlande, Peru, Russland, San Marino, Schweiz, Spanien, Ukraine, Vatikan, Vereinigtes Königreich und jetzt eben zusätzlich Indien, Pakistan, Senegal und Südafrika.