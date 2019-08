Völlig verwahrloste Hündin beschlagnahmt

Solche Bilder kennt man eigentlich von den Straßenhunden aus Bosnien oder Griechenland ...

Bilder, die man eigentlich von den Straßen Bosniens, Griechenlands oder Serbiens kennt, die zuhauf auf Facebook geteilt werden, schockten jetzt auch das Team des Tierheims Bruck.Denn: Es handelte sich bei dem Hund, den die Mitarbeiter mitzunehmen hatten nicht um einen Vierbeiner, der von einer Müllhalde geholt worden war, sondern um ein Tier, das bei Haltern im Bezirk Bruck lebte. Aufgrund der schlechten Haltung wurde er vom Amtstierarzt beschlagnahmt und durch die Polizei abgenommen.Hündin "Lissi" war bis auf die Knochen abgemagert, sie hatte viel zu lange Krallen, kahle, gerötete Stellen am Fell, entzündete Ohren und abgebrochene Zähne sowie mehrere Mammatumore"Unsere Tierärztin war sofort zur Stelle, mittlerweile ist Lissi operiert worden. Die Mamatumore wurden entfernt, die Krallen geschnitten, die Ohren gereinigt und behandelt. Außerdem haben wir ein großes Blutbild und einen Allergietest durchführen lassen", berichtet das Tierheim-Team.Der trotz Schicksalsschlägen liebenswürdigen und freundlichen Hündin wurde ein eigener kleiner Bereich im Tierheim hergerichtet. "Sie bekommt Spezialfutter, das wir ihr mehrmals am Tag in kleinen Portionen füttern. Lissis Organismus muss sich erst wieder langsam an regelmäßiges Futter gewöhnen", heißt es seitens des Tierheims.(nit)