Volvo-Lenker fährt Taxi auf und landet am Dach

Am Donnerstagnachmittag kam es in Wien-Penzing zu einem spektakulärem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto auf dem Dach liegen blieb.

Der Lenker eines Volvos verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein am Straßenrand geparktes Taxi. Durch die Wucht des Aufpralls hebelte es den Kombi aus, sodass dieser letztendlich am Dach liegen blieb.Die alarmierten Rettungskräfte des Samariterbundes versorgten den verletzten Volvo-Lenker notfallmedizinisch am Unfallort. Er musste anschließend mit Schnittwunden am Unterarm ins Krankenhaus gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr kümmerte sich um das verunfallte Fahrzeug und stellte es verkehrssicher ab. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.