Vom Hof direkt vor die eigene Haustür geliefert

Gerade in Zeiten des Corona-Virus, ist die neue Initiative "Vom Hof zur Haustür" eine willkommene Einkaufsmöglichkeit. Sicher wird so Regionales direkt nachhause geliefert.

Das eigene Ansteckungsrisiko minimal halten und zugleich die Bauern der eigenen Region unterstützen: So kauft man Lebensmittel in Zeiten von Corona. "So schmeckt Niederösterreich" hat dafür die Initiativeins Leben gerufen. Damit reagieren Niederösterreichs Bauern und andere Nahversorger auf die herausfordernden Zeiten und liefern vor die Haustür.Auf frische Lebensmittel müsse trotz Krise nicht verzichtet werden, so Stephan Pernkopf, Landeshauptmann Stellvertreter (ÖVP). "Bäuerinnen und Bauern sichern auch jetzt die Nahversorgung, genauso wie viele Bäcker und Fleischhauer. Auch sie haben derzeit geöffnet, und viele von ihnen bieten innovative Liefer- und Abholservices an", sagt er. Gerade sie würden die Unterstützung aktuell besonders brauchen, um die Krise zu überstehen. Mehr als 150 Betriebe aus Niederösterreich machen bei der Initiative bereits mit.Mit dabei sind Bauern, Bäcker Fleischer und Co, aber auch Handwerksbetriebe. Sie ermöglichen dadurch ein Einkaufen ohne viel persönlichen Kontakt. Das ist gerade für jene, die der Corona-Risikogruppe angehören, eine Erleichterung. "So schmeckt Niederösterreich" startete 2012 und wird von der Energie- und Umweltagentur des Landes betreut.