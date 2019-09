Auto erfasst Radfahrer im Innviertel tödlich

Die tief stehende Sonne dürfte Auslöser eines tödliches Unfalls im Innviertel gewesen sein. Ein Autofahrer (35) rammte einen Radler (45) mit voller Wucht von der Straße.

Der schreckliche Unfall hatte sich Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße in Richtung Mettmach (Bez. Ried/I.) ereignet.Laut Polizei dürfte ein hinter dem Radler fahrender Autolenker (35) den 45-Jährigen aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen haben.Er erfasste den Sportler von hinten. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert.Nachkommende Zeugen sowie ein zufällig anwesender Arzt leisteten Erste Hilfe. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchten sie den Mann zu reanimieren. Jedoch ohne Erfolg. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.(mip)