Von Baum erschlagen – Vater findet Sohn (26)

Am Mittwoch ereignete sich im Salzburger Lungau ein tragischer Forstunfall: Ein junger Landwirt wurde unter einem Baum eingeklemmt und tödlich verletzt.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizeidirektion Salzburg in einem steilen Waldhang auf dem Gemeindegebiet von Mauterndorf.Dort war am Mittwoch ein 26-jähriger Landwirt mit Forstarbeiten beschäftigt. Als ihn sein 59 Jahre alter Vater am Abend abholen wollte, folgte der Schock: Der Mann fand seinen Sohn unter einem Baumstamm eingeklemmt.Sofort verständigte er den Notruf und begann anschließend seinen Sohn zu befreien. Doch alles war Vergebens. Der junge Landwirt verstarb trotz aller Reanimationsversuche durch seinen Vater und den alarmierten Notärzten noch an der Unfallstelle.