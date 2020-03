Von der Rolle: Enormer Ansturm auf WC-Papier

Hamsterkäufe sind nach wie vor ein Thema bei vielen Menschen. Neben Desinfektionsmittel und Konservendosen ist das Toilettenpapier heiß begehrt.

Coronafit durch WC-Papier

Desinfektionsmittel Mangelware

Krisen-Vorsorge, Hamsterkäufe und Ansturm auf lebensnotwendige Güter. Weltweit machen sich KonsumentenNeben Schutzmasken, Dosennahrung und Desinfektionsmitteln wird auch Toilettenpapier eingelagert. So auch in Österreich . Eine Sprecherin der Lebensmittelhandelskette Rewe (Billa, Merkur, Penny) bestätigt "erhöhte Nachfrage nach WC-Papier, Papiertaschentüchern und Küchenrollen". Die Versorgung sei freilich im ganzen Land sichergestellt – so wie auch bei anderen Supermärkten wie Spar oder Hofer.Desinfektionsmittel sind allerdings weiterhin noch nicht im erforderlichen Ausmaß nachgeliefert worden. In Deutschland kam es daher gestern zu einem wahren Ansturm auf Aldi-Märkte, die flüssige Viren-Killer in ihren Regalen stehen hatte.