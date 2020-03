Von Freund manipuliert, beging Mädchen Diebstahl

Ein 27- Jähriger steht im Verdacht ein 17-jähriges Mädchen für sich gewonnen und anschließend so manipuliert zu haben, dass sie für ihn eine Straftat beging.

Festnahme in Graz

Alles aus Liebe. Das dachte sich wohl ein zur Tatzeit 17-jähriges Mädchen, als sie für ihren Freund einen Diebstahl beging. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Imst, steht im Verdacht im Frühjahr 2019 im Internet eine damals 17-Jährige kennengelernt und anschließend dermaßen manipuliert zu haben, dass es zu einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm kam.Dies nutzte der Mann aus und bekam dadurch Zugriff auf die Spareinlagen im vierstelligen Eurobereich des Mädchens. Anschließend gelang es ihm, sie von ihrer Familie zu isolieren und unter seinen Einfluss zu bringen. Die 17-Jährige beging dann im Auftrag und zum Vorteil des Mannes einen Diebstahl von Goldschmuck sowie mehrere Betrügereien.Die Tathandlungen welche bis zum März 2020 andauerten erstreckten sich über das ganze Bundesgebiet. Da die beiden nicht mehr in Tirol wohnhaft waren und keine gemeldeten Wohnsitz hatten, konnten sie im Zuge von Fahndungsmaßnahmen am 27.03.2020 in Graz angetroffen werden.Nach erfolgter Vernehmung wurde der 27-Jährige in die Justizanstalt Graz überstellt. Die nun 18-Jährige, welche im Verdacht steht, die Taten nur zum finanziellen Vorteil ihres Begleiters ausgeführt zu haben, wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die genaue Schadenssumme kann bis dato nicht beziffert werden.