15-Jähriger stiehlt Opas Auto und flieht vor Polizei

Die A57 in Nordrhein-Westfalen (Deutschland): Hier raste der 15-Jährige. Bild: Kein Anbieter/iStock

In Köln fiel Polizisten ein Auto auf, das über eine rote Ampel fuhr. Hinter dem Steuer saß ein Teenager. Er drückte aufs Gas und floh vor der Polizei auf die Autobahn.