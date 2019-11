Von Lkw mitgeschleift: Lenker jetzt ausgeforscht

Bei einem schlimmen Unfall in Marchtrenk verstarb Dienstagfrüh ein Pensionist. Der Unfallenker fuhr einfach weiter, konnte jetzt dank Kamerabildern ausgeforscht werden.

Er wurde samt seinem Rollator 100 Meter weit mitgeschleift, blieb schwerst verletzt auf der Fahrbahn in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) liegen. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 87-Jährige wenig später im Welser Krankenhaus seinen Verletzungen.Die Polizei musste indes den Lkw-Fahrer ausforschen, der trotz mehrfachen Hupens eines anderen Autofahrers einfach weitergefahren war.Mittwochfrüh teilte die Pressestelle der Polizei dann mit, den gesuchten Lenker ausfindig gemacht zu haben. Bilder einer Überwachungskamera führten die Ermittler schließlich zu einem 43-jährigen Kroaten aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark.Bei der Befragung gab der Lenker an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Sämtliche Spuren auf dem Lastwagen wurden durch die Ermittler gesichert.