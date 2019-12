06.12.2019 9:55 Von Pkw erfasst – Bursch (18) stirbt auf Schutzweg

Für den 18-Jährigen kam trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen jede Hilfe zu spät. Bild: zVg - Symbolbild

In Wien-Floridsdorf kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Ein 18-Jähriger starb, nachdem ihn ein Pkw am Schutzweg erfasst hatte.