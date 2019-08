Von Selina (15) aus Villach fehlt seit Tagen jede Spur

Seit Donnerstag wird die 15-jährige Selina aus Villach vermisst. Das Mädchen verschwand nach einem Besuch am Villacher Kirchtag spurlos, die Polizei ermittelt.

Wo ist die 15-jährige Selina aus Villach? Diese Frage stellt sich nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern mittlerweile auch die Polizei.Die Jugendliche wurde zuletzt am Donnerstag am Villacher Kirchtag gesehen. Seitdem gilt die 15-Jährige als vermisst. Verwandte suchen mittlerweile auch in den sozialen Medien nach ihr und bitten um Mithilfe., schreibt ihr Vater auf Facebook.Die Polizei hat die Vermisstenanzeige des Mädchens bereits bestätigt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, bisher allerdings noch ohne Erfolg.Selina ist circa 1,6 Meter groß und trug am Kirchtag ein rosa Dirndlkleid.(wil)