Vor Batman wird Pattinson zum Leuchtturmwärter

Der erste Trailer von "Der Leuchtturm" zeigt körniges Grauen in Schwarz-Weiß.

Ein entlegener Leuchtturm-Außenposten an der Küste Neuenglands wird zum Schauplatz eines archaischen Duells zweier dem Wahnsinn nahen Männer. Thomas Wake (Willem Dafoe) und Ephraim Winslow (Robert Pattinson, ab 2021 als Batman zu sehen) werden auf eine einsame Insel entsandt, um eine marode Leuchtturmanlage zu warten und in Betrieb zu halten.Zur Zeit der Jahrhundertwende an der rauen Atlantikküste ist das eine wichtige Aufgabe, die sich mehr und mehr in einenÜberlebenskampf verwandelt. Die zwei extrem unterschiedlichen Charaktere prallen ungebremst aufeinander. Als ein nicht enden wollender Sturm über sie hinwegzieht, wird aus psychologischen Sticheleien schon bald ein brutaler Nervenkrieg."Der Leuchtturm" (Originaltitel: "The Lighthouse") entstand unter der Regie von Robert Eggers, der zuletzt mit seinem hochgelobten Spielfilmdebüt "The Witch" (2015) für Gänsehaut sorgte. Am 28. November 2019 startet "Der Leuchtturm" in den österreichischen Kinos. Viel Vergnügen mit dem ersten Trailer: