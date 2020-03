BMW X5 braust vor Oper über zwei Verkehrszeichen

In der Nacht von Smastag auf Sonntag kam es vor der Oper zu einem Unfall.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfuhr ein BMW X5 ein Straßenschild. Ein "Heute"-Leserreporter hielt die Szene um 3 Uhr Früh fest. Der Unfall ereignete sich vor der Wiener Staatsoper, an jener Ecke, an der Opernring und Operngasse kreuzen.Der Fahrer kam offensichtlich von der Straße ab und überfuhr gleich zwei Schilder. Ein blaues Schild, welches den Fahrradweg und den Schutzweg kennzeichnet und ein weiteres grünes mit einer Straßenbezeichnung.