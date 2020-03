Vorlesebuch zum Österreichischen Vorlesetag zu gewinnen

"Heute" verlost 4x das Vorlesebuch zum am Donnerstag, 26. März, ONLINE stattfindenden Österreichischen Vorlesetag!

Die aktuelle Situation hat das soziale und kulturelle Leben in unserem Land im Moment stark verändert. So wurde auch das Programm für den Österreichischen Vorlesetag am 26. März 2020, angepasst und Vorlesungen werden virtuell stattfinden. Aus diesem Anlass verlost "Heute" 4x dasDadurch kommen noch mehr Menschen in den Genuss,Lesungen zu hören bzw. zu sehen und werden motiviert, selbst mitzumachen. Prominente Persönlichkeiten werden über einen eigenen YouTube-Kanal und die Websitezu hören und zu sehen sein. Ebenso sind alle Menschen eingeladen, aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen – zu Hause, am Balkon, im Wohnzimmer oder im eigenen Garten.für passionierte Zuhörer*innenProminente Persönlichkeiten, wie Chris Lohner, Eva Rossmann, Uschi Fellner-Pöttler, Zeynep Buyrac, Günter Zäuner, Christoph Mauz, Michael Schottenberg, Stefan Slupetzky, Erich Schleyer, Robert Steiner, Heinz Sichrovsky, Robert Sommer u.a. lesen für Kinder (09.00 -12.00 Uhr) und für Jugendliche und Erwachsene (14.00 bis 18.00 Uhr) aufund auch auf demfür passionierte Vorleser*innenVorleser*innen haben die Möglichkeit, ihre persönliche Lesung aufzunehmen (per Handy, Laptop, Computer, etc.) und diese auf der Websitezu veröffentlichen.Am 27. März 2020 wird die nationale Vorlesekampagne 2020 gestartet. Viele prominente und interessante Vorlesungen wurden verschoben, neue Vorlesungen und Initiativen kommen dazu. Mehr dazu ab 27. März 2020 auf: