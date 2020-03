Falsche Spendensammler in Ternitz unterwegs

Über Facebook warnt der Samariterbund Ternitz-Pottschach vor Betrügern: Zwei Männer sammeln Spenden im Namen der Blautlichtorganisation.

Dreiste Betrüger gehen in Pottschach von Tür zu Tür: In der Gemeinde bei Ternitz (Bezirk Neunkirchen) klopfen Männer an die Haustüren und geben vor, Spenden für den Samariterbund zu sammeln. Das wurde dem echten Samariterbund Pottschach mitgeteilt.Dabei dürfte es sich um eine Betrugsmasche handeln, denn der Samariterbund sammelt nicht von Haus zu Haus! Es gibt lediglich einmal im Jahr Spendenaktion vom Samariterbund und das per Post und mit Erlagschein. Genaues ist noch nicht über die Betrüger bekannt, aber es soll sich um zwei Männer handeln, die in blauer Samariterbund-Uniform nach Bargeld und Kontonummern fragen. Verdächtig: Die echten Uniformen des Samariterbunds sind rot-weiß.Bei den blauen Uniformen könnte es sich auch um Werbe- Produkte handeln. Wie lange die Unbekannten schon ihr falsches Spiel treiben, ist nicht bekannt.Um sich generell vor solchen Betrügereien zu schützen, rät ein Mitarbeiter des Samariterbundes im- Gespräch, dass immer nach einem Ausweis verlangt werden sollte, speziell bei der Aufforderung nach Bargeld-Spenden! Auch die Polizei wurde informiert, die Ermittlungen laufen.