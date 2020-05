Vorsicht: Viele Ampeln in Teilen Wiens ausgefallen

Im 13. und 14. Bezirk von Wien sind Montagnachmittag die Ampeln ausgefallen. Die Polizei rückte aus und regelte den Verkehr.

Autofahrer, Fußgänger und andere Teilnehmer wurden am Montagnachmittag von der Polizei zur Vorsicht aufgerufen. In den Bereichen Westeinfahrt und Westausfahrt in den Bezirken Hietzing und Penzing waren laut Polizei einige Ampelanlagen ausgefallen. "Teilweise werden die Kreuzungen durch Polizei geregelt. Bitte um besondere Vorsicht", warnte die Landespolizeidirektion Wien auf Twitter.Das Problem konnte kurz vor 18 Uhr behoben werden. "Die Ampelanlagen funktionieren wieder. Danke für das umsichtige Verhalten, es gab keine Unfälle", so die Polizei.In Liesing wiederum stört ein Wasserrohrbruch den Verkehr. Seit Montagvormittag ist die Perfektastraße eine "Wasserstraße". Gegenüberteilte die MA 31 mit, dass es sich dabei um einen einfachen Leitungsschaden handelt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Wie lange die Arbeiten andauern werden, kann bisher noch nicht gesagt werden.