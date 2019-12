Vorsicht vor dem Krampus: Hier lauern die Teufel

Am 5. Dezember kommt in Österreich bekanntlich der Krampus zu den bösen Kindern zu Besuch und nimmt sie zur Bestrafung mit. Wer aber freiwillig zu den Perchtenläufen will, sollte folgende Orte aufsuchen.

Perchtenlauf in Wien

Während der Nikolo am 6. Dezember den braven Kindern Nüsse, Obst und Schokolade bringt, ist der Krampus einen Tag zuvor auf der Suche nach den Unartigen, die er in seinen Korb packen kann. So besagt es zumindest der österreichische Brauch.Wer sich traut, kann den grauslichen Krampaln aber auch beim Perchtenlauf zuschauen. Wir haben die Termine für Wien:05.12.2019 14.00 Uhr, Krampus und Nikolo Aktion in Wien-Hütteldorf1150 Wien, Hütteldorfer Straße06.12.2019 15.00 Uhr, Nikoloumzug und Krampusumzug in Ober St. Veit Wien1130 Wien, Glasauergasse > Tischlerei Fellner06.12.2019 18.00 Uhr, Krampuslauf beim Adventmarkt Wien Mariahilf1060 Wien, Mariahilfer Straße 5507.12.2019 17.00 Uhr, Krampuslauf Wien Simmering (17.00 Kinderkrampus, 19.00 Krampusshow)1110 Wien, Schloss Neugebäude13.12.2019 18.00 Uhr, Krampuslauf in Wien Simmering1110 Wien, Reitstall14.12.2019 16.00 Uhr, Perchtenshow in Wien Floridsdorf1210 Wien, Donaufelder Platz14.12.2019 17.30 Uhr, Krampuslauf in Wien Simmering1110 Wien, Enkplatz