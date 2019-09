Martina Ebm verlässt die "Vorstadtweiber"

Kurz vor Start der vierten Staffel "Vorstadtweiber" lässt Marina Ebm die Bombe platzen: Sie steigt aus der ORF-Serie aus.

Die "Vorstadtweiber" sind wieder zurück! Am 16. September geht die erfolgreiche ORF-Serie in die vierte Staffel. Für eine der Schauspielerinnen wird es die letzte sein: Martina Ebm, die in der Serie Caro verkörpert, steigt aus.Die 37-jährige Josefstadt-Schauspielerin bestätigte dies gegenüber dem "Kurier" . "Es ist eine Bauchentscheidung und das Gefühl dabei ist bei aller Wehmut gut", meinte sie gegenüber der österreichischen Tageszeitung."Es heißt immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten und das ist es jetzt definitv so. Ich habe so viel mit dieser Figur mitmachen und erleben dürfen und es war so ein großes Glück, Teil dieses großen Ganzen zu sein. Ich habe aber auch privat in diesen Jahren so viel und während der vier Staffeln drei Kinder bekommen. Es hat das alles viel mit mir gemacht und ich glaube, dass die Figur Caro auserzählt ist.", erklärt sie weiter.Mit der Schauspielerei aufhören wird Ebm aber nicht. Sie wird weiterhin mit Maria Happel in der Anwaltsserie "Dennstein & Schwarz" zu sehen . Darüber hinaus bekommen sie die Zuschauer wieder öfter in der Josefstadt zu sehen. Im Jänner sollen dort die Proben für die Uraufführung "Geheimnis einer Unbekannten" beginnen, wie der "Kurier" berichtet. (lm)