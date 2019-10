Pesenbachtal als Oberösterreichs TV-Juwel

Es wird wieder über die schönsten Plätze Österreichs abgestimmt. In der ORF-TV-Show "9 Plätze – 9 Schätze". Für OÖ geht das Pesenbachtal ins Rennen.

Am Nationalfeiertag wird wieder abgestimmt. In der ORF TV-Show "9 Plätze – 9 Schätze" (20.15 Uhr, ORF 2) treten neun Naturschätze – die schönsten Plätze aus jedem Bundesland – gegeneinander an.Für Oberösterreich geht das Pesenbachtal im Mühlviertel ins Rennen. Es muss sich gegen die Lange Lacke (Burgenland), den Faaker See mit dem Schilf-Mäander (Kärnten), die Waldviertler Natur-Stauseen (NÖ), den Tappenkarsee (Salzburg), die Weingärten Hochgrail (Steiermark), die Karlsbader Hütte (Tirol), den Lünersee (Vorarlberg) und die Kirche am Steinhof (Wien) durchsetzen.Aus jedem Bundesland bewerben ein ORF-Moderator und ein österreichischer Promi ihre jeweiligen Länderjuwele. Für OÖ machen das die aus Sipbachzell kommende Tänzerin Maria Santner (bekannt aus "Dancing Stars") und Moderatorin Jutta Mocuba vom Landesstudio OÖ.