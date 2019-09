VW Bus auf S6 völlig ausgebrannt

Und wieder mussten sich Feuerwehrmitglieder über rücksichtslose Lenker ärgern ...

Spektakuläre Szenen am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Neunkirchen: Geistesgegenwärtig reagierte der Lenker eines VW Bus, als er einen plötzlichen Leistungsabfall seines Fahrzeuges bemerkte.



Der Mann stellte den Wagen am Pannenstreifen ab und stieg aus, als er zum Motorraum ging, sah er bereits erste Flammen herauszüngeln.



Lenker rasten an Unfallstelle vorbei



Der Wiener sowie weitere Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die Florianis aus Gloggnitz kamen umgehend zum Brandort, bei deren Eintreffen stand der VW Bus bereits in Vollbrand.



Die Flammen wurden unter schwerem Atemschutz rasch abgelöscht.



Ärgern mussten sich die Feuerwehrmitglieder indes erneut mit rücksichtslosen Lenkern, die ihre Geschwindigkeit beim Vorbeifahren nicht drosselten, sondern einfach weiter rasten.