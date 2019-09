VW-Fahrer fährt mit Sofa auf Dach über Autobahn

Video: Leserreporter

Sowas sieht man nicht alle Tage: Der Lenker eines VW Golfs fuhr auf der Autobahn in Richtung Schwechat mit einem Sofa auf dem Dach.

Wenn das Sofa nicht ins Auto passt, schnallt man es einfach auf das Dach: Das dachte sich wohl auch der Lenker dieses VW Golfs, als er am Freitagmorgen über die A4 in Richtung Schwechat fuhr. Bleibt zu hoffen, dass er gut an seinem Ziel angekommen ist.