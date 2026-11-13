i Der Autobauer VW strauchelt. REUTERS Autobranche in der Krise VW verdient nur noch 12 Euro pro verkauftem Auto VW verdient wegen Sonderbelastungen nur noch zwölf Euro pro verkauftem Auto. Mercedes und BMW schneiden deutlich besser ab. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahlen sind erschreckend: Der kriselnde Autobauer Volkswagen verdient einer aktuellen Studie zufolge nur noch zwölf Euro je verkauftem Auto. Dabei spielten vor allem Sonderbelastungen eine Rolle, die sich auf 8,7 Milliarden Euro summierten.

Das geht aus einer Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) hervor. Ohne diese Sonderbelastungen würde VW bei einer bereinigten Marge von 3,8 Prozent auf gut 1.520 Euro kommen und läge damit noch über dem Branchenschnitt.

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Mercedes und BMW schneiden laut der Studie deutlich besser ab, schreibt n-tv. Der Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes habe seinen Gewinn je Auto sogar um 31 Prozent auf 4.198 Euro gesteigert. BMW verdiene mit 3.059 Euro rund ein Drittel weniger als im Vorjahr, liegt damit aber immer noch weit vor VW.

Gesamte Branche unter Druck

Im Branchenschnitt liegt der Gewinn je verkauftem Auto bei 1.363 Euro, vor einem Jahr waren es noch 1.409 Euro. "Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche", sagte Stefan Bratzel, Direktor des CAM.

Zwei Drittel der untersuchten Unternehmen hätten weniger Gewinn erwirtschaftet. Die Transformation müsse stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden, so Bratzel.

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Auch andere Hersteller kämpfen: Tesla liegt mit 1.335 Euro knapp unter dem Branchendurchschnitt, die Opel-Mutter Stellantis verdient gerade einmal 250 Euro pro Fahrzeug.